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Kahramanmaraş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

27.06.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nda, Engizekler kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada, RPG-7 roketatar, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, mavzer piyade tüfeği, tabanca, bu silahlara ait 68 mühimmat, 7 şarjör ile RPG-7 roketatar sevk fişeği ve el dürbünü ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlar incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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