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Kahramanmaraş'ta "ticaretin kalbi"ne ahşap çarşı kuruluyor

29.05.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentin ticaret hayatının merkezi konumunda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Bulvarı'nda, dükkanları yıkılmış ya da ağır hasar almış esnaf için ahşap malzemeler kullanılarak dükkanlar kuruluyor.

Sakarya'dan gelen ahşap ustaları, yine bu kentten getirilen ahşap malzemelerle Azerbaycan Caddesi'ndeki esnafın ticaretine kaldığı yerden devam etmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kahramanmaraş'ta koordinatör olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine, Kahramanmaraş'tan en çok yıkımın gerçekleştiği alanlardan birinin Azerbaycan Bulvarı olduğunu ifade etti.

Bu caddenin kentteki ticaretin önemli ölçüde döndüğü bir çarşı olduğunu aktaran Kaldırım, bu yüzden bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak istediklerini vurguladı.

Dükkanları yıkılan esnaf için ahşap malzemeden dükkan yapmaya başladıklarını dile getiren Kaldırım, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar kent genelinde 93 çarşıda 4 bin 150 dükkanı planladık. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda esnafımıza teslim ettiğimiz dükkan sayısını 3 bin 600'e kadar çıkardık. Ahşap çarşıda da çalışmalar devam ediyor. Bunları da bitirince çok hızlı bir şekilde esnafımıza teslim edeceğiz."

Kaldırım, şunları kaydetti:

"Burası örnek bir çarşı oluyor. Görüntüsüyle, mimari tarzıyla tamamen ahşaptan yapılan ve yalıtımıyla kullanış itibarıyla gerçekten şehrin kalbinde olan ve esnafımıza çok ciddi hizmet verecek, 25'er metrekareden 30 tane dükkan yapıyoruz. İnşallah son aşamaya geldi ve bir hafta içerisinde dükkanları esnafımıza, bu lokasyonda ticari hayatını devam ettiren esnafımıza teslim etmiş olacağız. Ticari hayatın canlandırılması, özellikle dükkanı yıkılan esnafımızın tekrar ticaretine başlaması ve para kazanması önemliydi. Bunu da sağlamış olduk. İhtiyaç ve talepler geldikçe yine hızlı bir şekilde planlama yapıp şehrin farklı lokasyonlarında il merkezinde ve ilçelerde, köylerde yine bu talepleri karşılayacağız. Temel olarak Maraş'ta esnafın sorunlarını çözdüğümüzü düşünüyorum."

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Kahramanmaraş ahşap çarşı

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