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Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

05.03.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 46 BE 137 plakalı kamyonet ile M.E'nin kullandığı 46 HR 958 plakalı otomobil, Azerbaycan Bulvarı Belediye Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın ardından savrularak duran otomobilin motor kısmı alev aldı. Araçta çıkan yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobilde sıkışan M.E, S.B. ve I.M, itfaiye personelince çıkartılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.E. yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan S.B, I.M. ile kamyonet sürücüsü M.K'nin tedavisine devam ediliyor.

Bu arada, kaza, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta çarpışan otomobil ile kamyonetin savrulmaları, otomobilin motor kısmında çıkan yangının çevredekilerce söndürülmesi ve ekiplerin çalışmaları yer alıyor.

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trafik kazası Kahramanmaraş

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