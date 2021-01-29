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Kahramanmaraş'ta trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi

29.01.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, kazada ihmali bulunduğu gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Akif Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, elektrikli bisiklet sürücüsü A.H. bir iş yerinin önünde M.S'nin park halindeki hafif ticari aracının açtığı kapısına çarptı. Savrulan elektrikli bisiklet, bu sırada arkasından ilerleyen R.G. idaresindeki otobüsün de çarpması sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan, elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Mahmut Hüseyin, ambulansla kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, M.S, A.H. ve R.G. gözaltına alındı.

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