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Kahramanmaraş'ta üniversiteliler çöp poşeti giyip temizlik yaptı

07.01.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta üniversiteliler çöp poşeti giyip temizlik yaptı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde farkındalık oluşturmak isteyen bir grup üniversiteli, giydikleri çöp poşetiyle kent meydanında temizlik yaptı.

KSÜ Afşin Sağlık Yüksekokulunda eğitim gören öğrenciler, Şehit Er Ömer Erüstün Meydanı'nda pet şişe, naylon, karton, sigara paketi ve cam parçaları gibi çöpleri temizledi.

Öğrenciler, giydikleri çöp torbalarının üzerine yazdıkları not ve yapıştırdıkları atıklarla çevre temizliğine dikkati çekmeye çalıştı.

Hemşirelik 3. sınıf öğrencisi Harun Saruhan, gazetecilere, gönüllük projesi kapsamında arkadaşlarıyla çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Çevreyi korumanın en önemli vazifeleri olduğunu dile getiren Saruhan, şöyle konuştu:

"Bu etkinlikle vatandaşlarımızda çevre duyarlılığı oluşturmak ve çevrenin daha temiz tutulmasına dikkati çekmek istedik. Arkadaşlarımız bu proje için çöp poşetleri giydi, üzerlerine sigara izmaritleri ve paketleri, pet şişeler, kullanılmış maskeler ve poşetler yapıştırdı. Bu atıkları gelişigüzel ortalığa atmamalıyız. Yaşadığımız çevre bizim değil, gelecek nesillerimizin emanetidir."

Esnaf Orhan Gökdelen de öğrencileri kutlayarak, etkinliğin örnek teşkil ettiğini belirtti.

Vatandaşların çevre için daha duyarlı olması temennisinde bulunan Gökdelen, "Bu tür sıkıntılarımız olmasa öğrencilerimiz enerjilerini daha başka konulara harcayabilir. Vatandaşlar olarak daha temiz bir çevre için atıklarımızı gelişigüzel atmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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