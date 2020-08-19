YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 19.08.2020 18:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iller arası uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, polis ekiplerince Gaziantep yönünden Kahramanmaraş'a gelen bir otomobil ve bir tırı takibe alındı.

Ekipler, bir süre takip ettikleri araçları kent girişinde durdurarak, narkotik köpekle arama yaptı.

Otomobil sürücüsü E.Y. ile tır sürücü Ç.Ç'nin gözaltına alındığı operasyonda, tırın kupasındaki yatağın altında led lamba kutuları içerisine gizlenmiş 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:16
Sabah
05:45
Öğle
12:41
İkindi
16:25
Akşam
19:27
Yatsı
20:50

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Bahadır Eczanesi
Onikisubat
Besler Eczanesi
Dulkadiroglu
Nar Eczanesi
Onikisubat
Ortaseki Eczanesi
Onikisubat
Sayıt Eczanesi
Dulkadiroglu
Taha Eczanesi
Onikisubat
Ruşen Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.