Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapan baba ve oğluna hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan babaya 20 yıl, oğluna 10 yıl hapis cezası verildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.B. (43) ile oğlu M.T.B. (19) ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında ilçe merkezinde "metamfetamin" adlı uyuşturucunun ticaretini yaptıkları belirlenen sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, baba A.B'ye 20 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası, oğlu M.T.B'ye 10 yıl hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerinin geçen yıl ocak ayında düzenlediği operasyonda evlerinde uyuşturucu bulunan baba ve oğlu tutuklanmıştı.

