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Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkından motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

09.05.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkından motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir yediemin otoparkından 3 motosikletin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Çiçek Mahallesi'nde faaliyet gösteren yediemin otoparkından motosiklet çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin M.E. (19) ve H.E. (19) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, motosikletleri buldu.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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