Kahramaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Onikişubat Çamlıbel mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bir uçak, iki helikopter ile arazözler bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



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