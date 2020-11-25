Kahta Belediyesinden tüm borçlara yapılandırma fırsatı

Adıyaman Kahta Belediyesinde borcu olan abone ve mükelleflere yapılandırma müjdesi geldi.

7256 Sayılı Torba Yasa kapsamında abonelere kaçırılmaması gereken pek çok imkan sağlandı. Kanun kapsamında, borçlu abonelere borçlarını yeniden yapılandırma imkanı verildi.

Kahta Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kahta Belediyesi veznelerine müracaat edilmesi halinde 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi borçların yeniden yapılandırılarak 18 taksite kadar ödenebilecektir. Borcu olan abonelerin ödemelerini peşin veya taksitli bir şekilde yapmaları sonucunda faiz afları uygulanacaktır. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediyemize müracaat etmesini önemle duyuruyoruz.

7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında belediyemizin su emlak vergisi çevre temizlik vergisi ilan reklam vergisi kira alacaları ile kanun kapsamındaki diğer alacakların faizlerine af uygulanacaktır. Su ve emlak borçlarınızı yüzde 90 faiz indirimiyle peşin ödeyebilir veya 6-9-12-18 taksit seçeneklerinden yararlanarak yapılandırabilirsiniz.”

