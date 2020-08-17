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Kahta Gazateciler ve Yazarlar Cemiyeti’nden Vali Çuhadar’a ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.08.2020 14:49 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret kapsamında Başkan İşeri, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ile Adıyaman’daki yatırımları, pandemi sürecini, ilin eğitim, kültür ve sanatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Başkan İşeri, ayrıca basın mensupları olarak Adıyaman Valiliğince yapılacak her türlü faaliyetlerin takipçileri olacaklarını sözlerine ekleyerek Vali Çuhadar’a başarı dileklerini iletti.Vali Çuhadar, korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler başta olmak üzere şehri ilgilendiren bazı konularla ilgili bilgiler paylaşarak, korona virüs salgınıyla mücadelede yürütülen çalışmalar, alınan tedbir kararları ve kontrollü sosyal hayat süreci hakkında konuştu.Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret kapsamında duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan İşeri ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek cemiyet faaliyetlerinde başarı dileklerini iletti.

Kahta Gazateciler ve Yazarlar Cemiyeti’nden Vali Çuhadar’a ziyaret

Adıyaman’ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret kapsamında Başkan İşeri, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ile Adıyaman’daki yatırımları, pandemi sürecini, ilin eğitim, kültür ve sanatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Başkan İşeri, ayrıca basın mensupları olarak Adıyaman Valiliğince yapılacak her türlü faaliyetlerin takipçileri olacaklarını sözlerine ekleyerek Vali Çuhadar’a başarı dileklerini iletti.
Vali Çuhadar, korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler başta olmak üzere şehri ilgilendiren bazı konularla ilgili bilgiler paylaşarak, korona virüs salgınıyla mücadelede yürütülen çalışmalar, alınan tedbir kararları ve kontrollü sosyal hayat süreci hakkında konuştu.
Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret kapsamında duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan İşeri ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek cemiyet faaliyetlerinde başarı dileklerini iletti.

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