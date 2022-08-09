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Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı

09.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: - "Kahta Kalesi, Türkiye'de en iyi korunmuş tarihi kalelerden biri"

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da, Kommagene Uygarlığı tarafından yapılan ve hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi, 17 yıl aradan sonra ziyaretçileriyle buluştu.

Kommagene Krallığı, Roma, Bizans ve Memlükler'in kullandığı, içerisinde çarşı, cami, zindan, su yolları kalıntılarıyla beğeni toplayan kalede, 3 etapta yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Nemrut Dağı tur güzergahında üç önemli medeniyetten izler taşıyan kale, 2005 yılında güvenlik sebebiyle ziyarete kapatılmasının ardından yaklaşık 17 yıllık aranın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, Adıyaman'ın turizmde saklı cennet olduğunu söyledi.

Kentin yer üstü ve yer altında birçok turistik potansiyele sahip olduğunu belirten Çuhadar, "Henüz ortaya çıkaramadığımız ciddi kaynaklarımız var. Karakuş Tümülüsü bunlardan birisi. Perre Antik Kenti'ni son 3 yıldır kazıyoruz ve her kazıldığında bizi heyecanlandıran yeni keşifler çıkıyor." dedi.

Kahta Kalesi'nin de 17 yıldır ziyarete kapalı olduğunu hatırlatan Çuhadar, şunları kaydetti:

"Kahta Kalesi uzun bir restorasyon dönemi geçirdi. Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında içerisine bir cam teras yapıldı, yürüyüş yolları güvenlik şeritleri tamamlandı. Artık ziyaretçilerini bekliyor. Ben iddia ediyorum ki Kahta Kalesi Türkiye'de en iyi korunmuş tarihi kalelerden biri. Kale, gerçekten görülmeye değer bir alan. Ziyaretçilerimiz pişman olmayacaklar, yerli ve yabancı turistlerimizi buraya bekliyoruz."

- İhtişamlı yapı

Müze Müdürü Mehmet Alkan ise kalenin 3 etaplı restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldığını söyledi.

4 farklı medeniyete ev sahipliği yapan kale hakkında bilgi veren Alkan, kalenin burçları, iç saray yapısı, savunma alanı, mescit ve zindan yapısıyla ihtişamlı bir görüntüye sahip olduğunu vurguladı.

Ziyaretçilerin cam terasla kaleyi izleme fırsatı bulacaklarını belirten Alkan, "İnsanlar buraya çıktıklarında çok müthiş bir heyecan yakalayacaklar. Ziyaretçiler her defasında buraya gelerek geri dönmek zorunda kalıyorlardı ve ne zaman açılacağını soruyorlardı. Bizler tüm güvenlik önlemlerini aldık, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz." dedi.

- Ziyaretçiler memnun kaldı

Avusturyalı Susanne Kalla ise 3 yıl önce geldiğini ve o dönem ziyarete kapalı olduğu için kaleyi inceleme imkanı bulamadığını aktardı.

Kalenin ziyarete açılacağını duyarak yeniden kente geldiğini anlatan Kalla, "3 yıl önce geldim ama kale kapalıydı. Göremeden gitmek zorunda kaldım. Sadece dışarıdan fotoğraf çekmekle yetinmiştim. Dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. Çünkü bu kale muhteşem. Ben dünyayı gezen biriyim. Birçok kale gördüm ve burası çok iyi korunmuş, çok etkilendim." diye konuştu.

Fransa'dan gelen Emmanuel Juste de memleketinde seyahat rehberliği yaptığını, kaledeki izlenimlerini kendi seyahatnamesine ekleyeceğini ve güncelleme yapacağını dile getirdi.

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