Kahta vefa ekibinden yaşlılara yardım eli

Kahta Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine hazırlanan yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Korona Virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yurt genelinde oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kahta Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin ihtiyaçlarını kapı kapı dolaşarak gideriyor. 112, 155 ve 156 numaralı hatlara gelen çağrıları değerlendiren grup üyeleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor.

65 yaş üstü ve ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara Kahta Kaymakamlığı’na bağlı ekipler alış veriş yapmanın yanı sıra gıda kolileri de ulaştırırken, kolluk kuvvetleri ise maaşlarını çekerek teslim ediyorlar.

Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyerek yetkililere teşekkürlerini iletip dua etti.

