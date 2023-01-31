Kahta’da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Turgut Özal Mahallesi’nde gerçekleştirilen yangın tatbikatında senaryo gereği, 7 katlı binanın 4. katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yaralılara yapılan ilk müdahalelerinin ardından ekipler, hızlıca toparlanıp Girne Mahallesi’nde ikinci bir ev yangınına müdahale etmek için hareket etti.

Girne Mahallesi’ndeki 7 katlı bir binandaki çıkan yangına müdahale eden ekipler, bir taraftan yangını söndürürken öte yandan da tahliye çalışması yaptı.

Her iki mahallede başarılı bir şekilde tatbikatı tamamlayan ekipler, tatbikat sonunda ise itfaiye duasını okudu.

