YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kahta’da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Kahta’da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

31.01.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi’nin itfaiye ekipleri 2 mahallede yaralı kurtarma, tahliye, ilk yardım ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Turgut Özal Mahallesi’nde gerçekleştirilen yangın tatbikatında senaryo gereği, 7 katlı binanın 4. katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yaralılara yapılan ilk müdahalelerinin ardından ekipler, hızlıca toparlanıp Girne Mahallesi’nde ikinci bir ev yangınına müdahale etmek için hareket etti.

Girne Mahallesi’ndeki 7 katlı bir binandaki çıkan yangına müdahale eden ekipler, bir taraftan yangını söndürürken öte yandan da tahliye çalışması yaptı.

Her iki mahallede başarılı bir şekilde tatbikatı tamamlayan ekipler, tatbikat sonunda ise itfaiye duasını okudu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandıAdıyaman'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Şubat Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
12:45
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:14

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Çarşamba

Yavuz Eczanesi
Merkez
Başpınar Eczanesi
Merkez
Yenizeynep Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
Golbasi
Sağlık Eczanesi
Besni
Pınar Eczanesi
Kahta
Peker Eczanesi
Sincik
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.