YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kahta’da göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kahta’da göçük altında kalan işçi kurtarıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.06.2020 18:34 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı.Olay, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Devlet Hastanesi civarında meydana geldi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı.
Olay, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Kahta Belediyesi’nin yol yapım çalışmaları esnasında kanalizasyon bağlantılarını yapan işçi toprak kayması sonucu Belediyenin şirket personeli Hacı Arslan’ın (36) vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan işçi ekipler tarafından bir süre sonra çıkartılarak, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve ayak kısmında hasar oluştuğu ifade edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAjda Pekkan: Daha üretken oldumAjda Pekkan: Daha üretken oldum
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:12
Sabah
05:00
Öğle
12:35
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:40

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Ankara Eczanesi
Merkez
Tekdemir Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Karanfil Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.