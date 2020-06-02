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Kahta’da Hayvan Pazarı projesine start verildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.06.2020 15:26 | Son Güncelleme

Modern bir ilçe için projelerini hayata geçiren Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, 4 bin 650 metrekare alan üzerinde kurulacak olan “Hayvan Pazarı” yapım çalışmaların başladı.Yeni projeler hayata geçiren Kahta Belediyesi, ilçede bir çok alanda gerçekleştirilen projeler kapsamında önemli değişime yol açan ve yaşanılabilir bir Kahta için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Kahta’da Hayvan Pazarı projesine start verildi

Modern bir ilçe için projelerini hayata geçiren Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, 4 bin 650 metrekare alan üzerinde kurulacak olan “Hayvan Pazarı” yapım çalışmaların başladı.
Yeni projeler hayata geçiren Kahta Belediyesi, ilçede bir çok alanda gerçekleştirilen projeler kapsamında önemli değişime yol açan ve yaşanılabilir bir Kahta için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Hayvan ticaretiyle uğraşan vatandaşları, hayvan pazarında ziyaret eden Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hayata geçirilecek hayvan pazarı projesi için vatandaşların görüşlerini aldıklarını söyledi. Başkan Turanlı, “Kapalı Hayvan Pazarı (Mezat) projemiz için göreve geldiğimiz gün itibari ile gerekli kurumlara projemizi sunarak Diyarbakır yolu üzerinde bulunan hazineye ait arazi tahsisi talebinde bulunduk. İlgili kurumlar tarafından talebimize bir yıl aradan sonra ret cevabı geldi. Projemize olumsuz cevap verildiler. Biz de bir yıl gecikmeli de olsa belediye olarak kendi imkanlarımız dahilinde projemize başladık. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Cami Mahallesi, Mezbahane yanı, Karşıyaka mezarlığı yolu üzerinde 4 bin 650 metre kare alan üzerinde Kapalı Hayvan Pazarı’nın alt yapı çalışmalarına başladık. Amacımız, Kahta halkına yeni modern bir hayvan pazarı yerini inşa etmek. Artık eski hayvan pazar yeri günümüz koşullarına cevap vermeyişinden dolayı başlattığımız projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Bunun için özellikle hayvan ticaretini yapan vatandaşlarımız ile görüşüyoruz. Onların fikir ve görüşlerini dikkate alıyoruz. Planlamamızda otopark, Hayvan İndirme - Bindirme yer almaktadır. Allah’ın izniyle Kahta’mıza yakışır, modern bir kapalı hayvan pazarının bölgemize uzun yıllar hizmet verecektir. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu

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