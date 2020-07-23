Kahta’da LGS tercih bürolarında ücretsiz danışmanlık

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz ve İsmail Öner, Liselere Geçiş Sistemi(LGS) tercih bürolarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Lise tercihlerinde danışmanlık yardımı almak isteyen veli ve öğrenciler, ortaokullarda kurulan tercih bürolarını ziyaret ederek rehberlik hizmeti alıyor.

Şube Müdürleri, LGS Tercih bürolarında görevli idareci ve öğretmenlerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tercih komisyonlarının veli ve öğrencilere ücretsiz bir şekilde hizmet verdiğini kaydeden Şube Müdürü İsmail Öner, “öğrencilerimizin ortaöğretim okul seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar uzman öğretmenlerimiz tarafından değerlendirilerek öğrencilerimize gerekli danışmanlık yapılıyor. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin alan seçiminde önemi, tercih edilen okulların ulaşım, yatılılık durumu ile okul kontenjanları değerlendirilerek veli veya öğrencilerimize gerekli bilgiler veriliyor” dedi.

20 Temmuz 2020 tarihinden veli ve öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı(EBA) dijital platformları üzerinden de danışmanlık hizmeti alabileceğini aktaran Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, “EBA tarafından online danışmanlık büroları kuruldu. Öğrenci veya velilerimiz her iki hizmeti de kullanabilirler. EBA üzerinden canlı olarak uzman öğretmenler tarafından sunulan danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Geleceğimizin teminatı, sevgili öğrencilerimizin arzu ettikleri ortaöğretim kurumuna yerleşebilmelerini, sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim hayatı geçirmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.



