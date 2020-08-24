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Kahta’da meyve ağaçlarının da bulunduğu alanda yangın

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, içinde meyve ağaçlarının da bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Güzelçay Köyü yakınlarında bulunan meyve ağaçları ve sazlık alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kahta’da meyve ağaçlarının da bulunduğu alanda yangın

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, içinde meyve ağaçlarının da bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Güzelçay Köyü yakınlarında bulunan meyve ağaçları ve sazlık alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.
Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, meyve ağaçlarına zarar vermeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahta’da meyve ağaçlarının da bulunduğu alanda yangın

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