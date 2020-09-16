Kahta’da mezarlıklara yoğun bakım

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi kent genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçedeki mezarlıklara ayrı bir önem veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, mezarlıkların daha rahat ziyaret edilebilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Başkan Turanlı, “Belediye ekiplerimiz, mezarlıklarda temizlik çalışmalarının yanında bakım ve onarım çalışmalarını da düzenli olarak gerçekleştiriyor. Arikent Mezarlığında yabani otların olması ve etrafının açık olması nedeniyle çevrede besicilik yapan vatandaşların hayvanları mezarlığa giriyordu. Halkımız bu durumdan oldukça rahatsız oluyordu. Belediye ekiplerimiz mezarlığın içindeki yabani otları temizleyerek bakım ve onarımını yaptı. Ayrıca mezarlığın bahçe duvarları örülerek güzel bir görünüme kavuşması sağlandı. Kahta Belediyesi olarak ilçe genelindeki mezarlıklarda düzenli olarak temizlik ve bakım onarım çalışması yapılıyor. Vatandaşlarımızın yakınlarının kabirlerini ziyaret ederken herhangi bir sorun yaşamaması mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Karşıyaka ve Bayraktar Mahallelerimizin sınırında bulunan Arıkent mezarlığının çevresinde duvar sorunu yaşanıyordu. Mezarlığın bahçe duvarları örüldü. Temizliği ise düzenli bir şekilde yapılıyor.” Diye konuştu.

Karşıyaka ve Bayraktar Mahallesi muhtarları, Kahta Belediyesinin yaptığı mezarlık hizmetlerinden dolayı memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’ya teşekkür etti.

