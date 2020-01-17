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  4. Kahta’da öğrencilerin karne sevinci

Kahta’da öğrencilerin karne sevinci

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde eğitim gören yaklaşık 33 bin öğrenci karne ve yarıyıl tatili sevinci yaşadı.2019-2020 Eğitim öğretim yılının birinci yarıyılının sona ermesinden dolayı 1-2.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde eğitim gören yaklaşık 33 bin öğrenci karne ve yarıyıl tatili sevinci yaşadı.
2019-2020 Eğitim öğretim yılının birinci yarıyılının sona ermesinden dolayı 1-2. Kademe Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Şeyhbaba İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.
Kaymakam Saadettin Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, öğretmenleri tarafından hazırlanan hediyeleri öğrencilere takdim etti.
Karne dağıtım töreninde öğrencilere tatil süresince iyi bir şekilde dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Kaymakam Saadettin Doğan, “Şimdiye kadar çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi kısa bir ara vereceksiniz. İnşallah 2. döneme zımba gibi başlayacaksınız. Tatilde gönlünüzce eğlenin. Eğlenirken zaman zaman kitap okumaktan kendinizi uzak tutmazsanız iyi olur. Kitap okumak insanın, analitik düşünme, neden sonuç ilişkilerini daha iyi kavrayabileceği, insana insan olabilme özelliklerini katan bir faaliyettir. Çünkü zihne en fazla materyalin atıldığı ve bunları düşünme imkanını bulduğumuz önemli araç. Tatil dönemizde kitap okumanızın sizin için çok iyi olacağına inanıyorum. Ama her şeyden önce gönlünüzce eğlenin, tatil süresinde dinlenin. Buraya tekrar geldiğinizde sizleri zinde bir şekilde görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Düzenlenen karne dağıtım törenlerinde Kaymakam Saadettin Doğan, öğrencileri tebrik ederek yarıyıl tatile girecek olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Ketenci Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Büşra Eczanesi
Kahta
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