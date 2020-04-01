Kahta’da park ve bahçelerde hummalı dezenfekte çalışmaları

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi park bahçe birimine bağlı ilaçlama ekiplerinin çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Kahta Belediyesi, korona virüsü mücadelesi kapsamında dezenfekte çalışmaları aksamadan devam ederken, diğer taraftan da sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Belediyenin virüs salgınına karşı mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade ederek öte yandan da ilçenin muhtelif bölgelerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Turanlı “İlçemiz genelinde yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan karasinek, sivrisinek ve haşereye karşı önlemlerimizi alıyoruz. Haşerenin en önemli evresi olan larva ilaçlaması yapılmaktadır. Yaz aylarında da larva ilaçlaması devam edecek olup, hedefimiz vatandaşlarımızı sivrisinek, karasinek ve onların etkisiyle doğabilecek hastalıklardan korumaktır. Hizmetlerimize elimizden gelen gayreti göstererek devam edeceğiz" dedi.

