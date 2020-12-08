Kahtalı: “Sağlık altyapımız sağlam”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "2020 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz 16 hastanemiz ile birlikte bir ilke daha imza attık” ifadelerini kullandı.

Sağlıkta yeni alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapan ve hizmetleri dile getiren Kahtalı, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 süreci, ülkemizi de etkisi altına almış durumda. Dünyanın başta gelen büyük ülkeleri de dahil olmak üzere, hastalarını yatıracak yeterli kapasitede hastaneye sahip olamayan dünya ülkelerine nazar, ülkemiz ardı ardına açmış olduğu hastaneler ile ne kadar sağlam bir sağlık altyapısına sahip olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı yerleşkesine yaptığımız "çok amaçlı acil durum hastanelerini" yapmış olduğumuz özverili çalışmaların sonucunda 45 gün gibi kısıtlı bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2020 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz 16 hastanemiz ile birlikte bir ilke daha imza attık. Malatya’mızda da 2021 yılının Haziran ayında hayata geçireceğimiz 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastahanemiz’in çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. İnşallah onu da en kısa zamanda şehrimize ve ülkemize kazandıracağız” dedi.