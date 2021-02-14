YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kahtalı: “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

Kahtalı: “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

14.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kahtalı: “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, terör örgütü PKK tarafından 13 masum vatandaşın şehit edilmesine tepki göstererek, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, terör örgütü PKK tarafından 13 masum vatandaşın şehit edilmesine tepki göstererek, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Terör tehdidinin kökü kazınıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir” dedi.
Terör örgütü PKK’nın sözde üs bölgesi Gara’ya başlatılan harekat sona erdi. Harekatta 53 terörist etkisiz hale getirilirken, bir mağarada tutulan 13 vatandaş hain terör örgütü tarafından şehit edildi. Terör örgütü PKK’ya lanet yağarken, konuya ilişkin yazılı bir açıklama AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
“Askerimizin karşısına çıkamıyorlar”
Hain terör örgütü üyelerinin, kahraman Türk askerinin karşısına çıkmaya cesaret edemediğini, bu nedenle de sivilleri hedef aldığını söyleyen Kahtalı, “Şehit asker ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Milletimiz bilmelidir ki şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Kahraman askerimizin karşısına çıkmaya yüreği olmayan bu kalleşlerin kökünü Allah’ın izniyle kazıyacağız. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Allah’ın izniyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazar

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
12:46
İkindi
15:43
Akşam
18:10
Yatsı
19:27

Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazar

Barış Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Kernek Eczanesi
Merkez
Şireli Eczanesi
Merkez
Tarık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Diğer Haberler

Malatya Büyükşehir Voleybol, Dinamik Gençlik’i 3-2 mağlup etti

Malatya Büyükşehir Voleybol, Dinamik Gençlik’i 3-2 mağlup etti

AK Partili Tüfenkci’den teröre lanet

AK Partili Tüfenkci’den teröre lanet

Çınar, Yeşil Topsöğüt konutlarının örnek dairesini inceledi

Çınar, Yeşil Topsöğüt konutlarının örnek dairesini inceledi

Başkan Çınar, Yeşilyurt’ta çekilen ‘Gırift’ dizi setini ziyaret etti

Başkan Çınar, Yeşilyurt’ta çekilen ‘Gırift’ dizi setini ziyaret etti

Su kanalına düşen otomobilde maddi hasar meydana geldi

Su kanalına düşen otomobilde maddi hasar meydana geldi

Malatya İstasyon Caddesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor

Malatya İstasyon Caddesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.