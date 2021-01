Kahtalı’dan Erdoğan’a desteğin sürdüğü vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Akçadağ İlçesi’nde temaslarda bulundu. Milletvekili Kahtalı ve Çakır, AK Parti Akçadağ İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Akçadağ’da güzel bir yönetimle birlikte teşkilatın oluştuğunu ifade etti. Akçadağ’ın bir ve beraber olarak tek vücut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yanında durduğunu kaydeden Kahtalı, “Akçadağ, Malatya’nın merkeziyle bütünleşmiş bir ilçemiz. Burada bulunan nüfusun en az beş katıda Malatya’da ikamet ediyor. O nedenle Akçadağ merkez ilçe niteliğinde. Bu anlamda da Akçadağ önemli yatırımlar alıyor” dedi.

Milletvekili Kahtalı, Akçadağ’a 13 milyon TL elektrik yatırımın yapıldığını ifade ederek, “Toplum Sağlığı Merkezi hizmete girecek. Eğitim alanında önemli yatırımlar yapıldı. İlçemize doğalgaz geldi” şeklinde konuştu. AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Akçadağ’ın her zaman dinamik bir şekilde siyasete heyecan katan bir yönünün olduğunu belirtti.

Milletvekili Çakır, Akçadağ ve Malatya’da güçlenerek yollarına devam edeceklerini ifade ederek,"Ülkemizin içerisinden geçtiği süreçleri de iyi takip etmek zorundayız. Amerika’da seçimin dünyayı ve bölgeyi ne kadar etkileyeceği bir gerçek. Türkiye’nin her alanda güçlenmesi önemli. Pandemiyle iyi mücadele eden bir Türkiye var. Türkiye her alanda gelişti ve güçlendi. Güçlü bir devletin, iradenin, hükümetin, liderin varlığını ortaya koyuyor. Pandemiyle birlikte ekonomik saldırılara karşıda bir mücadelenin sürdürüldüğünü net bir şekilde söyleyebiliriz" diye konuştu.