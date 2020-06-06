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Kahta’ya iki yeni bölüm açılıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.06.2020 10:30 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yeni açılacak 2 bölümle Kahta’daki eğitim faaliyetlerini genişletiyor.Adıyaman Üniversitesine bağlı Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde şehrin ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Bahçe Bitkileri ile Tarla Bitkileri Bölümlerinin açılması YÖK tarafından onaylandı.Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin ilçe tarımına sağladığı akademik destekten dolayı memnun olduğunu belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, açılan yeni bölümlerle, hem öğrenci sayısının artacağını hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.Başkan Turanlı, “Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde şehrin ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Bahçe Bitkileri ile Tarla Bitkileri Bölümlerinin açılması bizi sevindirdi.

Kahta’ya iki yeni bölüm açılıyor

Adıyaman Üniversitesi Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yeni açılacak 2 bölümle Kahta’daki eğitim faaliyetlerini genişletiyor.
Adıyaman Üniversitesine bağlı Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde şehrin ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Bahçe Bitkileri ile Tarla Bitkileri Bölümlerinin açılması YÖK tarafından onaylandı.
Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin ilçe tarımına sağladığı akademik destekten dolayı memnun olduğunu belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, açılan yeni bölümlerle, hem öğrenci sayısının artacağını hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.
Başkan Turanlı, “Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde şehrin ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Bahçe Bitkileri ile Tarla Bitkileri Bölümlerinin açılması bizi sevindirdi. Açılacak 2 yeni bölüm ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olduğu kanaatindeyim. Kahta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin ilçe tarımına sağladığı akademik desteğin de farkındayız. Yeni bölümler ile hem öğrenci sayısının artacağını hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her iki bölümün açılmasında emeği olan başta AK Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’a diğer milletvekillerimize, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’a ve emeği geçen herkese Adıyaman çiftçisi adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Merkez
Sağtekin Eczanesi
Merkez
Ünsal Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
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