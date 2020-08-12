Kahvehaneciler ‘Oyun Yasağı’ konusunda destek istedi

Erzurum Otelciler ve Kahvehaneciler Odası Başkanı Seyfettin Saka, kahvehanelerde devam eden oyun yasağının sonlandırılmasını istedi.

Korona virüsü salgınının Mart ayında etkisini göstermesinin ardından 2,5 aylık süre boyunca kapalı kalan ve 1 Haziran’da kapılarını yeniden açan kahvehaneciler oyun yasağından şikayetçi. Müşteri sıkıntısı yaşadıklarını belirten kahvehaneciler devletten çözüm bekliyor.

Öte yandan oyun yasağından kötü etkilenen esnaf birikmiş olan faturaların yılsonuna kadar ertelenmesini ve çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

Erzurum Otelciler ve Kahvehaneciler Odası Başkanı Saka, “Gerekli bütün tedbirler alınsın ve diğer işletmeler gibi kahvehanelerde normalleşsin” dedi.

