Kalbimiz Trabzonspor'dan yana! Barcelona ile final maçında nefesler tutuldu

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geliyor.

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TRABZONSPOR: 0

BARCELONA: 2 / 11' Diarra, 18' Cuenca

TRABZONSPOR KAZANIRSA, TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Trabzonspor, finali kazanması halinde Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk, Türk futbol tarihinde ise 4. Avrupa kupasını getirmiş olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Abdurrahman Bayram, Onuralp Çakıroğlu.

Barcelona: Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Alba, Hernandez.

FİNAL YOLU

Trabzonspor, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıkmıştı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırmıştı.

Son 32 turuna geldiğimizde rakip bu kez Juventus olmuştu. Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.