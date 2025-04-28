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  4. Kalbimiz Trabzonspor'dan yana! Barcelona ile final maçında nefesler tutuldu

Kalbimiz Trabzonspor'dan yana! Barcelona ile final maçında nefesler tutuldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.04.2025 18:18
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Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Kazananın kupayı kazanacağı mücadelede nefesler tutulmuş durumda...

Kalbimiz Trabzonspor'dan yana! Barcelona ile final maçında nefesler tutuldu

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: 1. DEVRE

TRABZONSPOR: 0
BARCELONA: 2 / 11' Diarra, 18' Cuenca

TRABZONSPOR KAZANIRSA, TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Trabzonspor, finali kazanması halinde Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk, Türk futbol tarihinde ise 4. Avrupa kupasını getirmiş olacak.

11'LER BELLİ OLDU

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Trabzonspor: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Abdurrahman Bayram, Onuralp Çakıroğlu.

Barcelona: Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Alba, Hernandez.

FİNAL YOLU

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Trabzonspor, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıkmıştı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırmıştı.

Son 32 turuna geldiğimizde rakip bu kez Juventus olmuştu. Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

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Trabzonspor barcelona
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