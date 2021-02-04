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Kaldırım İşgaline ‘Çizgi’ önlemi

04.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Sultangazi Belediyesi, cadde ve sokaklarda vatandaşın rahatça yürümesini engelleyecek biçimde yapılan kaldırım işgalinin önüne geçmeye devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi, cadde ve sokaklarda vatandaşın rahatça yürümesini engelleyecek biçimde yapılan kaldırım işgalinin önüne geçmeye devam ediyor. Ekipler, iş yerlerinin önüne çizgi çalışması yaparak vatandaşın yolunu açıyor.
Sultangazi Belediyesi, işlek cadde ve sokaklarda bulunan iş yerlerinin kaldırım işgalini önlemek için harekete geçti. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yaya yolunu kapatan ya da sınırlayan iş yerleri için çizgi çalışması yapılıyor.
Zabıta ekipleri, dükkan dükkan dolaşarak kaldırım işgali yapan esnafı uyarıyor. Kaldırım işgalini önlemek adına çizgi çalışması yapılıyor. Ekipler, esnaftan sarı çizgiyle işaretlenen yerin dışına çıkılmamasını istiyor. Kurala uymayan esnafa Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezasının uygulanacağı da ifade ediliyor.
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, esnafın kaldırım işgali konusunda hassasiyet göstermesinin önem arz ettiğini ifade etti. Başkan Dursun; "Vatandaşımızın yaya yolunu daha rahat kullanabilmesi için çizgi çalışması gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle bebek arabası ya da tekerlekli sandalye kullanan kardeşlerimizin yaya yolunda sıkıntı yaşadığı noktalarda çizgi çalışması yaptık. Esnafımızdan ricamız bizlere yardımcı olmaları ve çizilen sarı çizgiyi aşmamalarıdır. Bu hususa dikkat eden esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyor, henüz harekete geçmeyen esnafımız varsa da onların da zabıta ekiplerimize yardımcı olmasını bekliyoruz” dedi.

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