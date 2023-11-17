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Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, sürücü olay yerinden kaçtı

17.11.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobil alev alırken, kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaldırıma çarpan otomobil alev aldı, sürücü olay yerinden kaçtı

Edinilen bilgiye ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir otomobil kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından otomobil yanarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobildeki yangın söndürülürken, polis ekipleri de sürücünün olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Polis ekipleri tarafından kaçan sürücüyü arama çalışmaları başlatılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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