YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kaldırımda yürürken taksinin altında kaldı

Kaldırımda yürürken taksinin altında kaldı

26.05.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde dubaları aşıp kaldırıma çıkan ticari taksi, bir yayaya çarptı.

Aracın altında kalan şahıs, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Eşrefpaşa Caddesi’nde meydana geldi. A.E. idaresindeki 35 T 5189 plakalı ticari taksi, cadde üzerinde seyrederken katlı otopark karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir dubaları aşıp kaldırıma çıktı. Bu esnada kaldırımda yürüyen C.G., taksinin çarpması sonucu yere düşüp aracın altında sürüklendi. Araç ile bir dükkanın tezgahı arasında sıkışan yayayı gören vatandaşlar, durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı C.G., aracın atından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan C.G., İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilden husumetli oldukları esnafa kurşun yağdırdılarOtomobilden husumetli oldukları esnafa kurşun yağdırdılar
Bolu’da ilk kez görüntülendiBolu’da ilk kez görüntülendi
Bandırma’ya Büyükşehir Hizmet Binası hizmete girdiBandırma’ya Büyükşehir Hizmet Binası hizmete girdi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:31
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:31
Yatsı
22:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Cuma

Uysal eczanesi
Sariyer
Bulvar eczanesi
Pendik
Organik eczanesi
Gaziosmanpasa
Ayasofya eczanesi
Fatih
Ülkü eczanesi
Kadikoy
Istanbul eczanesi
Kagithane
Gelincik eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.