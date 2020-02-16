YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur, Bağlar, Yenişehir ile Kayapınar ilçelerinde vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımları kar ve buzlardan arındırıyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur, Bağlar, Yenişehir ile Kayapınar ilçelerinde vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımları kar ve buzlardan arındırıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceleri görmesi üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi Sur, Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımları kar ve buzlardan arındırdı. Yaşanacak olumsuz bir durumun önünde geçmek için gerçekleşen çalışmada mini kar küreme araçları da kullanıldı.
Kısa sürede kar ve buzlardan arındırılan kaldırımlardan dolayı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Prof. Dr. Nurullah Genç’in ’Başarı Bedel İster’ Konferansına büyük ilgi gösterildi

Prof. Dr. Nurullah Genç’in ’Başarı Bedel İster’ Konferansına büyük ilgi gösterildi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
12:38
İkindi
15:37
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

İlginizi Çekebilir

Dicle’de okullara kar tatili

Dicle’de okullara kar tatili

Bebeklikten itibaren önerilen testler hayat kurtarıyor

Bebeklikten itibaren önerilen testler hayat kurtarıyor

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.