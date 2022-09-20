Kalebodur ve Oğuz Yalım, seramiğin ileri dönüşümünü "Kaçış Noktası" sergisinde sanatla buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), Kalebodur desteğiyle 14 Eylül-1 Ekim'de İç Mimar, Sanatçı Oğuz Yalım’ın seramik atıklarıyla ortaya koyduğu eserlerden oluşan “Kaçış Noktası” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

KTSM açıklamasına göre, Kale Grubu’nun başlattığı, "İyi Bak Dünyana" hareketi kapsamında disiplinlerarası üretim ve buluşma platformu olarak hayata geçirilen KTSM, dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağına inanıyor ve bu anlayışla sosyal fayda yaratan fikirlerin savunuculuğunu yapmaya devam ediyor.

Sanatçı Oğuz Yalım’ın, Kalebodur’un inovatif ürünü Kalesinterflex’in üretiminde ortaya çıkan atık malzemeleri kullanarak hazırladığı eserler, sürdürülebilir sanatın özgün birer örneği olarak sanatçının 9. Solo sergisi "Kaçış Noktası"nda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

En büyük porselen seramik olmasının yanı sıra çevreye duyarlı bir teknoloji ürünü olan Kalesinterflex malzemesini sanat ile buluşturarak yeniden yorumlayan İç Mimar, Sanatçı Oğuz Yalım’ın sürdürülebilir sanat eserlerinden 13’ü KTSM’de sergilenecek.

Sanatçının “Saat Sabahın 25'i” adlı eseri ise Salt Galata’da bulunan Neolokal restoranın terasında yer alacak. Yarı uyanık, yarı uykulu, yarı gerçek ve gerçeküstü ile zamansız bir yolculukta olmayı anlatan eser, 16 Eylül’den itibaren binanın farklı katlarından izlenebilecek.

Sergide, Kalesinterflex’ten üretilmiş 60x60 cm boyutlarında 12 adet eser ve yine aynı malzemeden üretilerek oluşturulmuş 120x185 cm ebadında 1 eser sergilenecek. Diğer 13 eser ise Günün Rotası, Rüyanda Görürsün, Anlık Bir Buluşma, Tersim Döndü, Damsız Girilmez, Kaybolmadan Önce, Yukarı Mahalle, Keyifli Bir Yalnızlık, Ergen Cepheler, Havalı Sokaklar, Sen Bir de İçimi Gör, Bir ile Çok, Saklambaç.

Sergi alanında yer alacak “Kaçış Noktası” etkileşim masasında, ziyaretçilerin kendi panolarını oluşturmaları için eserlerde kullanılan özel kesim seramik parçaları bırakılacak. Bir nevi ziyaretçiler, sergi salonuna yerleştirilen masa üzerindeki geometrik parçaları kullanarak kendi kaçış noktalarını arayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz Yalım, kompozisyonlarının kaçış noktaları ile dolu olduğunu belirterek, "Ancak bu noktalar; resimlerimin içinde bulunabilecekleri gibi, çoğu zaman resimlerimin dışındadırlar ve bunların nerede oldukları bilinmez. Tuval üzerine yapmış olduğum çalışmalarımdan bazılarını Kalesinterflex’in renk, doku ve yapısal özelliklerine göre yeniden yorumladık. Kaleseramik ile birlikte artmış olan parçalardan yepyeni 'Kaçış Noktaları' arayarak yeni bir yola çıktık." ifadelerini kullandı.

