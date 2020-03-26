YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kalecik Belediyesinden yaşlı vatandaşlara destek

Kalecik Belediyesinden yaşlı vatandaşlara destek

ANKARA HABERLERİ  | 26.03.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kalecik Belediyesi ekipleri, “Ulusal Pandemi Eylem Planı” çerçevesinde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların evlerini temizliyor.Korona virüs önlemleri kapsamında yaşlılar için hazırlanan yardım ve destek çalışmaları hız kesmeden devam ederken, eylem planlarına her geçen gün yenisi ekleniyor.

Kalecik Belediyesi ekipleri, “Ulusal Pandemi Eylem Planı” çerçevesinde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların evlerini temizliyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında yaşlılar için hazırlanan yardım ve destek çalışmaları hız kesmeden devam ederken, eylem planlarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Kalecik Belediyesi ekipleri, daha önce kapı kapı gezerek erzak yardımında bulunduğu yaşlıların şimdi de evlerini temizliyor. Kalecik Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından gerekli tedbirlerin alındığı, virüs tehlikesi geçtikten sonra da aynı hassasiyetle çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Diğer taraftan ilçede başlatılan 60 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı da devam ediyor. Belediye ekiplerince tespit edilen 60 yaş üstü vatandaşların evlerine tüm hijyen ve tedbir kuralları göz önünde bulundurularak hazırlanan erzaklar tek tek iletiliyor. İçerisinde Kalecik Belediyesi KALBE Un Fabrikası tarafından üretilen un, makarna ve ekmek bulunan erzak paketleri, korona virüs tedbirleri gereği sokağa çıkması tehlikeli olan yaşlılar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Kampanya çerçevesinde bugüne kadar toplam 39 mahallede bin 236 aileye yardım ulaştırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Alkollü genç herkesi korkuttu

Alkollü genç herkesi korkuttu

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak

Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Ankara Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
12:59
İkindi
16:29
Akşam
19:13
Yatsı
20:32

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Buket Eczanesi
Cankaya
Boncuk Eczanesi
Cankaya
Bilge Şen Eczanesi
Yenimahalle
Aylin Kılıç Eczanesi
Mamak
Kübram Eczanesi
Cankaya
Ata Eczanesi
Cankaya
Umar Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.