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Kaleiçi Festivalinde belirsizlik sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 13.03.2020 14:40 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ANTİAD üyeleriyle buluştuğu etkinlikte, bu yıl Ekim ayında 5’incisi planlanan Kaleiçi Old Town Festivali’nin dünya çapında etkili olarak korona virüs salgını nedeniyle yapılıp yapılmayacağının ilerleyen süreçte değerlendirileceğini söyledi.Başkan Uysal, Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından Akra Barut Otel’de düzenlendiği kahvaltı buluşmalarının konuğu oldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ANTİAD üyeleriyle buluştuğu etkinlikte, bu yıl Ekim ayında 5’incisi planlanan Kaleiçi Old Town Festivali’nin dünya çapında etkili olarak korona virüs salgını nedeniyle yapılıp yapılmayacağının ilerleyen süreçte değerlendirileceğini söyledi.
Başkan Uysal, Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) tarafından Akra Barut Otel’de düzenlendiği kahvaltı buluşmalarının konuğu oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Yıldız’la birlikte Antalya iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı etkinlikte Başkan Uysal, Muratpaşa’da hayata geçirdikleri projeleri, devam eden çalışmaları anlatırken geleceğin Muratpaşa’sının nasıl şekilleneceğini de iş dünyasıyla paylaştı. Uysal, bu çerçevede, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi’nin önemine vurgu yaptı. Likya Birliği’nden bugüne önemli bir demokrasi deneyimine sahip Antalya’da, Komşu Meclisi"yle yeni bir dönemin başladığını belirten Başkan Uysal, Muratpaşa’da doğrudan demokrasi için güçlü bir adım attıklarını söyledi.

"13 yaş üzeri geleceğe yön verecek"
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin siyaset pratiklerini de değiştirdiğini belirten Uysal, artık karar alma süreçlerine katılmak isteyen, tartışan, yaşadığı sokağa, mahalleye ve kente dair söz söylemek isteyen, müşterekleri arayan ve kamusal iyiye ulaşmaya çalışan yurttaşlık dönemi başladığını söyledi. Kamu yönetiminin bu değişime uyum sağlamak zorunda olduğunu kaydeden Uysal, Muratpaşa’da 20 Şubat’tan itibaren çevrimiçi olan komsumeclisi.com’la ilçede 13 yaş ve üzeri herkesin Muratpaşa’nın geleceğine yön vereceği bir noktaya geldiğini söyledi.
Komşu Meclisi’nin, ‘Mahalle Meclisleri’, ‘Komşu Formu’, ‘Bir Fikrim Var’ bölümlerinden oluştuğunu dile getiren Uysal, sistemde ilk oylamada meclisin 10 milyon liralık bütçesinin nasıl kullanılacağının Muratpaşa sakinlerine sorulduğunu söyledi. Oylamada 8 başlık yer aldığını ve uygulamaya kayıt olan Muratpaşalıların bi başlıklardan 2 tanesini işaretleyebileceğini aktaran Başkan Uysal, oylamanın ay sonunda tamamlanacağını söyledi.

"Yeni bir değerlendirme yapacağız"
Uysal, Antalya iş dünyasıyla bir araya geldiği etkinlikte soruları da yanıtladı. Uysal, bir soru üzerine bu yıl 15

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