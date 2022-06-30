Kaleseramik, Turkishtime Dergisi'nin "Ar-Ge İlk 250" listesinde yer aldı

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, Turkishtime Dergisi'nin araştırmasına göre, 2021 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketler arasında 16 milyon 381 bin TL ile 165. sırada yer aldı.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, Turkishtime Dergisi tarafından her yıl, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı Ar-Ge merkezine sahip firmalar arasında yapılan araştırmada, "Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri" belirleniyor.

Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma tarafından verilen bilgiler ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamalardan yararlanılarak hazırlanan araştırmada, bu yıl savunma sanayisi, otomotiv ve teknoloji firmaları ön sıralarda yer aldı.

Kaleseramik, Ar-Ge'ye yapılan yatırımın önemine dikkati çeken, "2021 Yılı Ar-Ge Harcamalarına Göre En Büyük 250 Şirket"in belirlendiği listede, 16 milyon 381 bin TL ile 165. sırada kendine yer buldu.

- Ar-Ge çalışmaları kapsamında birçok proje yürütüyor

Sektördeki öncü rolünü güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla destekleyen ve 1973'te başlattığı ilk sistematik araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla bugünkü Ar-Ge'nin temellerini atan marka, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik odağıyla atıkların önlenmesi, ham maddeden son ürüne malzeme ve süreç iyileştirmeleri, sektöre yön verecek inovatif ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi gibi birçok proje yürütüyor.

Kaleseramik Ar-Ge Merkezi, sektördeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeler ışığında, yeni ve mevcut pazarlara öncü olmak vizyonuyla müşterilerine yenilikçi ürünler ve çözümler sunmak ve üretim süreçlerinde son teknolojileri kullanmak üzere çalışıyor.

Bu vizyon doğrultusunda birçok proje yürüten Kaleseramik, maliyet, kalite ve verimlilik eksenli projeler, dijital uygulamalar için mürekkep ve fonksiyonel malzeme geliştirme projeleri, jeopolimer çevre dostu karo geliştirme, endüstri 4.0 uygulama projeleri ve sürdürülebilirlik altında atıkların geri kazanımları, düşük karbon emisyonu için teknoloji ile hidrojen uyumlu fırın teknolojileri geliştirme gibi birçok farklı projeyi Ar-Ge faaliyetleri ile yürütüyor.

Ar-Ge çalışmalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın sağladığı ulusal ve uluslararası destek ve teşvik programlarını takip edin marka, ilgili programlara başvuru gerçekleştirilip Ar-Ge teşviklerinden ve desteklerinden faydalanılıyor.

Ayrıca marka, araştırma ve geliştirme projeleri yürütülürken yurt içi ve yurt dışından çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle ve diğer firmalarla iş birliği içinde çalışmalarını gerçekleştiriyor.

