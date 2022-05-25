Kalın bağırsağından yemek borusu yapılan çocuk 9 ay sonra ağızdan beslendi

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da içtiği asidik madde nedeniyle yemek borusu yanan ve 9 aydır yağız yoluyla beslenemeyen 3 yaşındaki çocuk, kalın bağırsaktan yapılan yemek borusu sayesinde sağlığına kavuştu.

Eyyübiye ilçesinde ailesiyle yaşayan Emeni Nasır, 2 yaşındayken yanlışlıkla evde bulduğu asidik maddeyi içti. Yemek borusu yanan ve kapanan Nasır'ın tedavisi için ailesi yaklaşık bir yıl önce Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisine başvurdu.

Çocuğun karın duvarından midesine tüp bağlayan ve beslenmesini bu şekilde sağlayan doktorlar, bu sürecin ardından çocuğa kalın bağırsaktan yemek borusu yapma kararı aldı.

Çocuk Cerrahi Servisi doktorlarından oluşan 15 kişilik ekip, 10 saat süren ameliyatın ardından Emeni Nasır'a kalın bağırsağından alınan 25 santimetrelik parçadan yemek borusu yaptı ve bunu mideye bağladı. Küçük çocuk, bu sayede 9 ay sonra ağız yoluyla beslenmeye başladı.

Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken, AA muhabirine, ameliyatı başarıyla gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Boleken, "Hiçbir şekilde yutkunma veya ağız yoluyla beslenme olmuyordu. Ameliyatın ardından kalın bağırsağından yemek borusu yaparak midesine bağladık. Uzun bir yoğun bakım tedavisinin ardından çocuğumuz doğal yoldan beslenmeye başladı. Şu anda çocuğumuzun durumu iyi. Kendisi gibi biz de çok mutluyuz." dedi.

Evde temizlik amacıyla bulundurulan asidik maddelerin çocuklar için tehlike oluşturduğunu vurgulayan Boleken, şöyle konuştu:

"Evde temizlik amacıyla kullanılan ve insan vücuduna temas ettiğinde yakıcı olan maddeler evlerde kontrolsüz bir şekilde içecek kutularında tutulmakta. Özellikle çocuklar her şeye meraklıdır, her şeyi ağızlarına atarlar. Buldukları maddeleri de su zannedip içebilmektedirler. Bu maddeler içildiği zaman yemek borusunda büyük tahribatlara neden olmakta. Hastanemize bu tür vakalar sıklıkla gelmekte."

- "Yakın zamanda taburcu edeceğiz"

Çocuk Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler de çocukların asidik madde içmeleri halinde hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Emeni'nin tedavisinin yaklaşık bir yıldır sürdüğünü, çocuğun tükürüğünün ciğerlerine kaçmaması için öncelikle boğazında delik açarak kalan yemek borusunu dışarı çıkardıklarını kaydeden Dörterler, "Çocuğumuz uzun bir tedavinin ardından ağız yoluyla sıvıyla beslenmeye başladı. Yakın zamanda da taburcu edeceğiz. Anne ve babalardan ricamız, evlerde kullandıkları asidik maddeleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklamaları. Bazen ihmal ciddi sonuçlara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Emeni Nasır'ın annesi Sena Tays da Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Çocuğunun evde kimse olmadığı sırada temizlik maddesini su zannederek içtiğini anlatan Tays, "Hemen hastaneye götürdük. Allah doktorlardan razı olsun. Hepsine dua ediyorum." dedi.

