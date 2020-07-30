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Kalkan: “Kurban yakınlaşmak, bayram paylaşmaktır”

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.07.2020 15:07 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kurban yakınlaşmak, bayram paylaşmaktır” dedi.Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, mesajında şunları kaydetti:“Bayramlar, inananların kardeşliğini, insanların paylaşma ve dayanışma duygusunu, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel günlerdir.

Kalkan: “Kurban yakınlaşmak, bayram paylaşmaktır”

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kurban yakınlaşmak, bayram paylaşmaktır” dedi.
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, mesajında şunları kaydetti:
“Bayramlar, inananların kardeşliğini, insanların paylaşma ve dayanışma duygusunu, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel günlerdir. İbrahimî bir sadakatin ve İsmailî bir teslimiyetin en güzel örneği olan Kurban Bayramı, kusurları bağışlama, kırgınlıkları ortadan kaldırma, küslüğe son verme, kardeşlerimizle kucaklaşma, uzaklarla yakınlaşma vaktidir. Bayram, büyüklerimizin hatırını saymanın, küçüklerimize bayram sevincini yaşatmanın, komşularımızla hemhâl olmanın, kutlu bir günü bereketli kılmanın, kimsesizlere el uzatmanın, yakın uzak demeden bütün çaresizlere merhametle yaklaşmanın ve çare olmanın adıdır. Bayram, inananlar için bir imkân, güzel hasletleri ihya için özel bir zaman, kırık gönülleri imar için uygun bir zemin, mağdurları mesut kılmak için bir fırsattır. Bayramı hakkıyla idrak etme duygusu, bireysel ve kitlesel zulmün, gönülleri istila eden ihtirasın, her geçen gün azalan kanaat duygusunun, insanlığın bir tebessüme bile hasret kaldığı bugünlerde daha büyük bir önem arz etmektedir. Bayramlarımızın taşıdığı kutlu ve bereketli mesajlar, insanlığımızdan ve imanımızdan kaynaklanan sorumluluğu daha büyük ihtiyaç hâline getirmektedir. Yakın uzak demeden el uzatarak, bayramı herkes için bayrama dönüştürmek, zamanımızın iflah olmaz hastalıklarının da ilacı olacaktır. Bizim bayramlarımız, paylaşmak, hemhâl olmak, toplumsal dayanışmayı artırmaktır. Paylaşmak, birbirine bağlamak ve bağlanmaktır. Bayram, İslam coğrafyasının duygudaşlığını artırmak, dökülen kardeş kanını durdurmak, coğrafyamızda kol gezen kirli ve kanlı elleri kırmak, yeryüzünde adaleti hâkim kılmak, Müslümanları ortak bir dirençle yoğurmak için de bir haberci; Müslümanlar için artık ortak hissiyattan ortak bir siyasete geçmenin de aracıdır. Ayasofya Camii’nin uzun bir aradan sonra tekrar ibadete açılmasının bütün Müslümanlarda oluşturduğu sevinç, ortak hissiyatımızın ve geleceğe dair umutlarımızın en güncel yansımasıdır. Yeryüzünde dökülen kanın son bulduğu, devletlerarası siyasetin savaş yoluyla yürütülmediği; işgallerin, sömürünün, soykırımın sona erdiği, mülteci ve sığınmacı kelimelerinin sosyolojik gerçek olmaktan çıkarıldığı bir dünyada yaşamak umuduyla milletimizin ve bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz.”

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