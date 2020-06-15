Kalkınma ve Yatırım Bankası düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sağlıyor

"1975'ten bugüne Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için çalışan bankamız, bu doğrultuda doğanın ve kaynakların korunmasını temel prensip olarak benimsemiştir. Finanse ettiğimiz her yatırımda, yatırım konusu ve tutarından bağımsız olarak uluslararası standartlar ile uyumlu şekilde çevresel ve sosyal risk değerlendirme çalışması yapıyoruz. Bu çalışma neticesinde gerekli aksiyonları belirliyor ve hayata geçmesini sağlıyoruz. Bankamızın kredi portföyünün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri oluşturuyor. Burada yeşil enerji için güçlü bir kaynak olan rüzgar enerjisi santrallerinin payı ise yüzde 27... Giderek gelişen bu alanın gelecek yıllarda daha da güçleneceğini tahmin ediyoruz."

Türkiye'de faaliyette olan rüzgar enerji santrali (RES) kurulu gücünün yaklaşık yüzde 13'ünün kredilerinin Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından tahsis edildiğini bildiren Öztop, şunları kaydetti:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, finanse ettikleri rüzgar enerji santralleri ile Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine katkıda bulunduklarını bildirdi.

Kurulu gücü yaklaşık 3 bin 639 MW olan 476 adet yenilenebilir enerji yatırım projesine yaklaşık 11 milyar 697 milyon TL tutarında kredi sağladıklarını aktaran Öztop, yaklaşık 2 milyon konutun ihtiyacı kadar temiz enerji üretimi sağladıklarını bildirdi.

Yatırımlar ile iklim değişikliyle mücadelenin yanı sıra kentsel hava kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağladıklarını vurgulayan Öztop, rüzgar santrallerinin artan bir ivmeyle enerji üretimine katkıda bulunduğunu kaydetti.

- "Yıllık 200 bin haneye rüzgar enerjisi sağlıyoruz"

İbrahim Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından finanse edilmiş ve üretime geçmiş RES tesislerinden yıllık ortalama 600 milyon kWh temiz ve yenilenebilir enerji elde edildiğini ve böylece yaklaşık 200 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılandığını aktardı.

Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın, bugüne kadar 991 MW kurulu güçte 32 RES tesisinin projelerini değerlendirdiğini belirterek, "Bankanın yenilenebilir enerji portföyünün yüzde 27’sini oluşturan RES projelerinin toplam kurulu gücü 209 MW'a tekabül eden 9 tesisi üretime başladı." ifadesini kullandı.