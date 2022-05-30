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Kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu yaşamını yitirdi

30.05.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan hayatını kaybetti.

Milli Takım ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'da forma giyen Osman Kaplan, arkadaşlarıyla dolaştığı sırada fenalaştı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaplan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Kaplan'ın cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından Şanlıurfa'da defnedilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Uluslararası müsabakalarda ülkemizi ve şehrimizi birçok kez başarıyla temsil eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Milli Sporcumuz Osman Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Sporcumuza Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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kalp krizi Şanlıurfa

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