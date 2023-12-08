YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kalp krizi geçiren Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Kalp krizi geçiren Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

08.12.2023 07:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kalp krizi, ardından beyin kanaması geçiren Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Kalp krizi geçiren Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Göğüs ağrısından dolayı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne başvuran ve hekimlerce kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Burada anjiyo olan ve yoğun bakımda tedaviye altına alınan Hayali'nin beyin kanaması da geçirdiği tespit edildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu hastaneye gelerek Hayali hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Genel sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hayali'nin, ailesinin de isteği üzerine başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Belediye Başkanı Hayali, Harakani Havalimanı'na gelen ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da bıçaklı kavga: 1 yaralıAksaray’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Türkiye Model Uçak Şampiyonası 2024 yılında Manisa’da yapılacakTürkiye Model Uçak Şampiyonası 2024 yılında Manisa’da yapılacak
Sultanhisar’da trafik kazası: 1 ağır yaralıSultanhisar’da trafik kazası: 1 ağır yaralı
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Kars tedavi ambulans uçak

Kars Namaz Vakitleri 8 Aralık Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:11
Öğle
12:04
İkindi
14:26
Akşam
16:47
Yatsı
18:13

Kars Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Cuma

Karabağ eczanesi
Sarikamis
Şifa eczanesi
Kagizman
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

Zor anlar yaşadı! Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

Zor anlar yaşadı! Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.