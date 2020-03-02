Kalpleri 1461 kilometre öteden Trabzonspor için atıyor

Takımlarının kendilerine kattığı çok şey olduğunu belirten Turgut, Trabzonsporluluğun bir hayat felsefesi ve görüşü olduğunu ifade etti.

Bozburun'da eczacılık yapan 37 yaşındaki Salih Turgut, AA muhabirine, çocukluğundan beri Trabzonspor taraftarı olduğunu ancak Trabzon kentini ilk kez 30 yaşında görebildiğini söyledi.

Trabzonspor'un maçını izlemek için ilk gittiğinde başından ilginç bir anı geçtiğini aktaran Turgut, "Statta maçı izlerken heyecanımdan yanımdaki taraftara birkaç vurmuşum. Vurduğumu fark edince kendisinden özür diledim. 'Önemli değil abi' dedi. Nereden geldiğimi sordu. Ben de Marmaris'ten geldiğimi söyleyince bu kez nereli olduğumu sordu. Marmaris olduğumu söyleyince 'Ne adamlar var ya' deyip gitti." diye konuştu.

- "Yenilince yol bitmiyor"

Yatçılık şirketi bulunan ve yat kaptanlığı yapan Salih Ünlü de çocukluğunda büyüklerini örnek alarak Trabzonsporlu olduğunu, kendisinin de çocukları ve torununa bu sevgiyi aktardığını bildirdi.

Trabzonspor'un yaşamlarından çok önemli bir yet tuttuğunu vurgulayan Ünlü, "Takımımız galip geldiğinde o hafta her şeyimiz iyi geçiyor. Yenildiğin de ise her şey kötü gidiyor. Bilet bulduğumuzda maçları izlemek için Trabzon'a gidiyoruz. Yenilince yol bitmiyor. Galip gelince neşe içerisinde geliyoruz. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. O sene bu sene. En çok Sörloth ve Uğurcan'ı seviyorum." dedi.