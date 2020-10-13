Kalyon Holding'den "vergi istisnası" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Kalyon Holding, "Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı" ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kalyon Holding'den yapılan yazılı açıklamada, "Son birkaç gündür bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

"Habere konu olan 'Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı' ihalesi uluslararası firmaların katılımına açık bir şekilde gerçekleşmiş ve şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basına yansıyan ilgili haberlerde 'Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı' için sözleşme toplam bedeli vergi istisnası bedeli olarak aktarılmıştır. Söz konusu istisna, kurumla yapılan sözleşme damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır. 2017/4 sayılı mevzuat gereğince uluslararası firmaların katıldığı tüm uluslararası ihalelerde vergi, resim, harç istisna belgesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlanmaktadır.