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Kaman cevizi, coğrafi işaret aldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 28.11.2020 13:35 | Son Güncelleme

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrası Kaman cevizi coğrafi işaret aldı.Kaman İlçe Tarım Müdürlüğü’nün çalışmaları neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun süreçleri tamamlanarak tescillendi.Alınan coğrafi işaretle ilgili açıklama yapan Ziraat Mühendisi Behsat Bulanık, "Dünyaca ünlü Kaman cevizimizin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvurumuz tescil ile sonuçlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrası Kaman cevizi coğrafi işaret aldı.
Kaman İlçe Tarım Müdürlüğü’nün çalışmaları neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun süreçleri tamamlanarak tescillendi.
Alınan coğrafi işaretle ilgili açıklama yapan Ziraat Mühendisi Behsat Bulanık, "Dünyaca ünlü Kaman cevizimizin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvurumuz tescil ile sonuçlandı. Artık ilçemizin bir markası ve coğrafi işaretli bir tarımsal ürünü var. Cevizimiz artık marka haline geldi. İlçemizin tescilli bir markası olarak sunulmaya devam edilecek"dedi.
Kırşehir’in Kaman ilçesinde ceviz ağaçları her ne kadar yazları bol güneşli, kışları ılıman geçen, soğuk rüzgarlardan korunmuş vadilere daha çok uyum sağlamışsa da, soğuklama ihtiyacı, uyanma ve kış dinlenme periyotları dikkate alınarak bahçe kurulduğunda, kışı sert geçen yerlerde de yetiştiği görülüyor.

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