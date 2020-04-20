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Kamano, Falette ile ettikleri kavgayı anlattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

Bordeaux'da forma giyen François Kamano, Fenerbahçeli Simon Falette ile milli takım kampındaki kavgasını anlattı. Kamano, "Üzerime atladı, kavga etmeye başladık" dedi.

Bordeaux'da oynayan François Kamano, Fenerbahçeli Simon Falette ile Milli Takım'da kavga etmiş ve Gana'da yer yerinden oynamıştı… 23 yaşındaki kanat oyuncusu yaşananları anlattı.

Falette'nin kendisine saldırdığının altını çizen Kamano şunları söyledi: "Falette bana saldırmak için odama geldi. Tepki verirsem, gürültü çıkaracağını, takımı etkileyeceğini biliyordum. Yönetmeyi denedim, oyuncular sakinleştirmeye çalıştı. Ama olmadı.

"BENİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ"

Daha sonra yine odamın içine girdi, kendini üzerime attı, bana saldırdı, bu defa kavga etmeye başladık... İşte, durum bu. Ancak aynı akşam özür diledi, ben de bıraktım. Bütün bunlar beni rahatsız etti, konuşmaya başladık… Aslında iyi bir dostlukla ilişkimiz başlamıştı. Bu yaşanandan deneyim kazandım ve kendi adıma bir daha bu hatayı tekrarlamayacağım. Bana yakışmadı." Falette devre arasında Frankfurt'tan Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmişti.

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Fenerbahçe simon falette

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