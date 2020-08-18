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Kamp Karavan Turizmi Saha Çalışmaları Bartın’da devam ediyor

BARTIN HABERLERİ  | 18.08.2020 13:44 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölgesi’nin tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde TR81 ve TR82 bölgelerinde kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları başlatıldı.9 Ağustos tarihinde Çankırı’dan başlayan çalışma, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanlarından Irmak Şarkir ve Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden katılan rehberler eşliğinde Bartın’da devam ediyor.Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde yapılacak çalışma kapsamında, bölgenin karavan turizminin uygun alanları tespitinin yanı sıra bölgenin önemli turizm noktaları ziyaretçilere tanıtılmış olacak.

Karadeniz Bölgesi’nin tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde TR81 ve TR82 bölgelerinde kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları başlatıldı.
9 Ağustos tarihinde Çankırı’dan başlayan çalışma, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanlarından Irmak Şarkir ve Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden katılan rehberler eşliğinde Bartın’da devam ediyor.
Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde yapılacak çalışma kapsamında, bölgenin karavan turizminin uygun alanları tespitinin yanı sıra bölgenin önemli turizm noktaları ziyaretçilere tanıtılmış olacak.

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Bartın Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Kutlar Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Şifa Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Ulus Eczanesi
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