Kampanyaya burs parasını bağışladı

Çin’de başlayarak Dünya’yı etkisi altına alan yeni tip korana virüs salgını sonrasında başlatılan kampanyaya bir öğrenci burs parasını bağışlayarak örnek oldu.

korana virüsüne karşı önlemler her geçen gün artıyor. Alınan önlemler kapsamında mağdur durumda kalanlara yardımcı olmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” dayanışma kampanyasına, Malatyalı Ortaokul öğrencisi Mehmet Durna burs parasını bağışlayarak adeta insanlık dersi verdi.

Malatya’nın Hekimhan İlçesi, Taşoluk Mahallesine salgın yardımı götüren Jandarma ekiplerini yolda bekleyen Mehmet Durna, burs parası olan 210 TL’yi “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” dayanışma kampanyasına bağışlamak istediğini belirterek, Jandarmadan yardım istedi. Mehmet Durna’nın bu sözleri sosyal medyada yer alınca takdir topladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, örnek davranışta bulunan Mehmet Durna’yı, Babası Fevzi Durna ile birlikte makamında ağırladı. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Senin yaptığın fedakarlığı gördüm ve çok duygulandım. Memleket, millet, bayrak, ülke sevdası konusunda göstermiş olduğun hassasiyetten dolayı tebrik ediyorum. Seni yetiştiren Anne ve Babanı da ayrıca kutluyorum. Öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. Güzel ve örnek bir davranışta bulundun. Seninle ne kadar övünsek azdır. Sizlerin bu tavrı bizim de gözümüzün arkada kalmamasını sağlayacak” dedi.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mehmet Durna’ya tablet hediye etti.



