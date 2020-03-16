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Kamu binalarında önlemler alınıyor

YALOVA HABERLERİ  | 16.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kamu hizmet binalarında detaylı ilaçlama çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor.Altınova Belediyesi, dünya ülkelerinde etkisini gösteren korona (Covid-19) virüsüne karşı önlemlerini artırdı.

Yalova Altınova Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kamu hizmet binalarında detaylı ilaçlama çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor.
Altınova Belediyesi, dünya ülkelerinde etkisini gösteren korona (Covid-19) virüsüne karşı önlemlerini artırdı. Alınan önlemler kapsamında başta kaymakamlık binası, emniyet amirliği, polis merkezi, hastane ve camiler olmak üzere tüm kamu binaları ve çevresi ile kamusal alanlarda dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.
Dünyayı tehdit eden korona virüsü sebebiyle gözler özellikle halkın toplu olarak kullandığı kamusal alanlara çevrildi. Altınova Belediyesi de koronavirüsüne karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı.
Özel kıyafetli personeller tarafından yapılan ilaçlama çalışmalarında kamu binalarında iç mekanlar, bürolar, salonlar, fuayeler, tuvaletler, bahçeler ve tüm ortak kullanım alanları etkili solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.
Altınova Belediyesi Fen İşleri Amiri Yüksek İnşaat Mühendisi Kubilay Karaca; ilaçlama çalışmalarında kullanılan dezenfektanların virüslerde etkili olduğunu, halk sağlığına zarar vermediğini dile getirerek, “Korona virüse karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları ilçe genelinde periyodik ve yoğun bir programla devam edecek” dedi.

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