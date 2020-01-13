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  4. Kamu binasının tel örgülerini çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Kamu binasının tel örgülerini çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Kamu binasının tel örgülerini çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kamu binasına ait tel örgüleri çaldıkları iddia edilen iki zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, Şirinevler Mahallesi'ndeki kamu binasına ait alanı koruyan tel örgülerin iki kişi tarafından çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekibin belirtilen adrese gelmesi üzerine şüpheliler kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu A.A. ile M.A. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Hırsızlık kovalamaca tel örgü

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