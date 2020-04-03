Kamu kurumu binaları dezenfekte ediliyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi korona virüsü ile mücadele kapsamında bir yandan şehrin dört bir yanında ilaçlı su ile yıkama çalışmalarını sürdürürken kamu kurumu binalarında da dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Adliyesinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışması kapsamında binanın tüm odaları, duruşma salonları ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Yoğun bir şekilde posta ve kargo akışının olduğu PTT binalarında da çalışmalar devam ederken şehirde hizmet veren tüm PTT merkezleri kargo bölümleri de dahil olmak üzere dezenfekte edildi.

Vatandaşların kişisel hijyenlerine dikkat edip evlerinden çıkmayarak virüsten korunmaya çalıştığı dönemde Süleymanpaşa Belediyesi de korona virüsü tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları düzenli olarak tekrarlayarak salgın riskinin önüne geçmek üzere üstüne düşen görevi yerine getiriyor. Süleymanpaşa Belediyesi hizmet binaları, hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler neredeyse tüm kamu kurum binaları düzenli aralıklarla dezenfekte edilerek olası virüs tehdidini önüne geçiliyor.

