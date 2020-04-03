YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Kamu kurumu binaları dezenfekte ediliyor

Kamu kurumu binaları dezenfekte ediliyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.04.2020 10:27 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi korona virüsü ile mücadele kapsamında bir yandan şehrin dört bir yanında ilaçlı su ile yıkama çalışmalarını sürdürürken kamu kurumu binalarında da dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Tekirdağ Adliyesinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışması kapsamında binanın tüm odaları, duruşma salonları ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi korona virüsü ile mücadele kapsamında bir yandan şehrin dört bir yanında ilaçlı su ile yıkama çalışmalarını sürdürürken kamu kurumu binalarında da dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Tekirdağ Adliyesinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışması kapsamında binanın tüm odaları, duruşma salonları ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Yoğun bir şekilde posta ve kargo akışının olduğu PTT binalarında da çalışmalar devam ederken şehirde hizmet veren tüm PTT merkezleri kargo bölümleri de dahil olmak üzere dezenfekte edildi.
Vatandaşların kişisel hijyenlerine dikkat edip evlerinden çıkmayarak virüsten korunmaya çalıştığı dönemde Süleymanpaşa Belediyesi de korona virüsü tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları düzenli olarak tekrarlayarak salgın riskinin önüne geçmek üzere üstüne düşen görevi yerine getiriyor. Süleymanpaşa Belediyesi hizmet binaları, hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler neredeyse tüm kamu kurum binaları düzenli aralıklarla dezenfekte edilerek olası virüs tehdidini önüne geçiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabileceklerPeru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Tekirdağ Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:43
Öğle
13:18
İkindi
16:53
Akşam
19:44
Yatsı
21:06

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Deva Eczanesi
Cerkezkoy
Çorlu Eczanesi
Corlu
Atakent Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Zafer Eczanesi
Malkara
Yeni Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı

Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı

Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

Belediye personeline Korona virüs eğitimi

Belediye personeline Korona virüs eğitimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.