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Kamyon şoförlerinin imdadına Başkan Özcan yetişti

AYDIN HABERLERİ  | 12.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz gece itibariyle başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Nazilli sınırlarında kalan ve Yeni Sanayi Mahallesi’nde bulunan kamyon garajına yerleştirilen şoförleri yalnız bırakmadı.Kendisini arayarak mağduriyetlerini dile getiren kamyon şoförlerinin gıda ihtiyaçlarını bizzat karşılayan Başkan Özcan, "Tüm dünya ülkeleriyle aynı anda yaşadığımız bu zorlu süreçte Nazillimizde hiçkimse mağdur olmasın diye canla başla çalışıyoruz.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz gece itibariyle başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Nazilli sınırlarında kalan ve Yeni Sanayi Mahallesi’nde bulunan kamyon garajına yerleştirilen şoförleri yalnız bırakmadı.
Kendisini arayarak mağduriyetlerini dile getiren kamyon şoförlerinin gıda ihtiyaçlarını bizzat karşılayan Başkan Özcan, "Tüm dünya ülkeleriyle aynı anda yaşadığımız bu zorlu süreçte Nazillimizde hiçkimse mağdur olmasın diye canla başla çalışıyoruz. Çalışmak, işine devam etmek zorunda kalan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Onların sağlığını korumak, yaşayabilecekleri olumsuzlukları en aza indirmek için biz buradayız"dedi.
Başkan Özcan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden kamyon şoförleri; "Nazilli’ye dışarıdan geldik ancak sokağa çıkma yasağı olduğu için yolumuza devam edemedik. Burada hiçkimseyi tanımıyoruz. Belediye başkanımızın numarasını bulduk, durumumuzu anlattık. Allah kendisinden razı olsun. Bizlerin gıda ihtiyacını karşıladı. En kısa zamanda ailelerimize kavuşmak için bekliyoruz. İyiyiz, bizleri merak etmesinler" dedi.

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